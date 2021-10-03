Анализ ДНК доказал причастность подозреваемого к убийству студенток в Гае

Эксперты провели генетический анализ, что позволило подтвердить причастность подозреваемого к убийству трех студенток в Гае.

Специалисты исследовали образцы ранее судимого 29-летнего Александра Л. Мужчина ранее отсидел длительный срок за убийство директора бара. Он освободился за два месяца до резонансной трагедии в Гае.

Напомним, что в одной из квартир, где произошел пожар, были обнаружены тела двух учащихся медицинского колледжа. Труп их приятельницы лежал недалеко от дома. В полукилометре от места расправы была найдена одежда предполагаемого душегуба.