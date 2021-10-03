Президент Грузии назвала местные выборы шагом на пути к демократии

Местные выборы на территории Грузии прошли спокойно, безопасно, конкурентно и стали шагом на пути к демократии, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили на телевидении.

По словам главы государства, избирательный процесс прошел спокойно, несмотря на сложную политическую и поляризованную предвыборную среду.

«Очень важно, что сегодня был сделан еще один шаг к демократии и стабилизации», — отметила президент.

Грузинский лидер подчеркнула, что население страны продемонстрировало приверженность стабильности, а не противостоянию и беспорядкам. Саломе Зурабишвили обратила особое внимание на деятельность небольших политических партий. По ее мнению, они придают разнообразие избирательному процессу.