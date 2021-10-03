Госдума обратилась к руководству Google из-за вмешательств в парламентские выборы

Российская сторона может обсудить с компанией Google нарушения законодательства в период парламентских выборов, прошедших в сентябре.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обратилась к руководству корпорации. Об этом сообщили в Telegram-канале структуры со ссылкой на депутата Василия Пискарева.

Представители комиссии предложили компании Google обсудить вопросы, связанные с вмешательством в процедуру голосования. Кроме того, в сообщении указали на двойные стандарты объединения при освещении российских выборов.

В эфире телевидения Пискарев заявил, что комиссия хочет уточнить позицию руководства корпорации относительно соблюдения законов РФ.