Путин направил заслуженному журналисту России Сагалаеву телеграмму по случаю юбилея

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил заслуженного журналиста РФ Эдуарда Сагалаева с днем рождения.

Глава государства направил Сагалаеву поздравительную телеграмму. Заслуженный журналист России в этот день празднует 75-летие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин высоко оценил вклад Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания.

Сагалаев ведет профессиональную деятельность с 1967 года. Звание заслуженного журналиста России он получил в 2018-м. Эдуард Сагалаев награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. К тому же он известен как лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1978 года. В 2002 году Сагалаев получил специальный приз ТЭФИ.