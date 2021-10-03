СМИ: не менее восьми человек погибли из-за взрыва у мечети в Кабуле

Десятки людей пострадали после ЧП, случившегося неподалеку от мечети Идгах в столицы Афганистана.

Злоумышленники заложили взрывное устройство рядом с религиозным сооружением. Кабульцы позднее пришли к зданию, чтобы проститься с матерью представителя запрещенного в РФ радикального движения «Талибан»1 Забихуллы Муджахида. В результате происшествия погибли не менее восьми человек, а еще 20 — получили травмы различной степени тяжести, сообщает телеканал Al Jazeera.

Главной целью агрессоров были талибы, занимающие ответственные посты, и назначенные ими чиновники, которые работают во временном кабинете министров страны. После ЧП в городе началась перестрелка с представителями другой экстремистской организации.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации