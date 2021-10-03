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Фракция «Слуга народа» единогласно поддержала отставку Дмитрия Разумкова

Фракция «Слуга народа» единогласно поддержала отставку Дмитрия Разумкова

Фракция «Слуга народа» единогласно поддержала отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, заявил парламентарий Даниил Гетманцев.

Сам Разумков подтвердил, что украинские депутаты начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. Как уточнил Гетманцев, практически все парламентарии поддержали инициативу об отставке Разумкова.

«Не хочу ошибиться, пять-семь голосов было, которые воздержались или были против, все остальные проголосовали за отставку», — сказал Даниил Гетманцев.

По законам Украины спикер Верховной рады может быть отозван с должности по собственному желанию или в связи с неудовлетворительной работой.