Дональд Трамп решил засудить Twitter за цензуру

Суд во Флориде принял иск 45-го президента США Дональда Трампа против социальной сети Twitter и ее владельца Джека Дорси. Бывший глава Белого дома выдвинул требование восстановить доступ к его аккаунту, сообщает американское издание The Hill.

Напомним, учетную запись Трампа заблокировали 9 января 2021 года после штурма Капитолия в Вашингтоне, совершенного сторонниками экс-президента тремя днями ранее. Тем самым протестующие поддержали попытки республиканца оспорить итоги выборов 2020 года, по результатам которых власть перешла в руки демократов.

Twitter 45-ый президент использовал в качестве основной политической трибуны, публикуя порой скандальные заявления. А потому руководство социальной сети обосновало блокировку тем, что посты политика несут «риск дальнейшего подстрекательства к насилию».

Трамп, как оказалось, убежден, что на этот шаг компанию подтолкнул Конгресс США.

«По принуждению членов Конгресса Соединенных Штатов, действуя в соответствии с неконституционным иммунитетом, предоставленным разрешительным федеральным законом, и действуя напрямую с федеральными должностными лицами, Ответчик [Twitter] подвергает цензуре Истца, бывшего президента Соединенных Штатов», – сказано в заявлении.

Кроме того, в иске лидер республиканцев указывает на странный принцип отбора аккаунтов для блокировки. Так, руководство платформы до сих пор не подвергает цензуре страницу Талибана* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), созданную еще в августе.

«В течение последующих недель Twitter позволял талибам регулярно писать в Twitter о своих военных завоеваниях и победах по всему Афганистану. Аккаунт талибов в Twitter активен по сей день», – цитируют выдержки из заявления в The Hill.

Отметим, это уже второй иск экс-президента против Twitter. В июле Трамп обратился в суд, обвинив их, а заодно и Facebook (аккаунт Трампа заблокировали там до 2023 года) в подавлении «консервативных точек зрения».