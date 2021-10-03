Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит ближайшие матчи сборной России

Игрок «Краснодара» Алексей Ионов получил травму, из-за которой пропустит октябрьские матчи сборной России в квалификации ЧМ-2022.

Сборная России по футболу не сможет рассчитывать на Алексея Ионова в играх со Словакией и Словенией, сообщила пресс-служба национальной команды. Полузащитник «Краснодара» получил в расположении клуба травму, из-за которой пропустит матчи отбора к ЧМ в Катаре. О характере повреждения Ионова подробно не сообщалось.

Матчи со Словакией и Словенией пройдут в Казани и Мариборе. В шести играх квалификации ЧМ-2022 сборная России набрала 13 очков. Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям. Напрямую на ЧМ-2022 выйдет сборная, которая завершит групповой этап на первой позиции.