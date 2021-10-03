Пресс-секретарь президента ЦАР Мокпем опроверг сообщения западных СМИ о ситуации в стране

Власти ЦАР выразили несогласие с заявлениями западных СМИ, дискредитирующими заслуги FACA и их российских союзников, заявил пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем.

Мокпем отметил, что войска Центральноафриканской Республики (FACA) смогли за достаточно короткое время нейтрализовать основные силы боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Им удалось сделать это при консультативной поддержке российских инструкторов и специальных формирований Руанды, добавил пресс-секретарь президента ЦАР. В итоге по его словам, под контроль официального правительства вернулось множество городов и деревень республики, передает ФАН.

«Некоторые журналисты говорят о якобы имевших место злоупотреблениях со стороны солдат республики во время наступлений на позиции радикалов. Но эта информация не соответствует действительности. Мы видим, как проводится целая кампания, направленная на борьбу с эффективной работой, которую ведут бойцы FACA при поддержке союзников», — утверждает Мокпем.

Он подчеркнул, что боевиков регулярно призывают сложить оружие, однако последние прилагают максимум усилий, чтобы помешать восстановлению государственности в ЦАР.

В заключение Мокпем добавил, что центральноафриканцы понимают — мир возвращается в страну только благодаря армии и россиянам, а различного рода «вбросы» в СМИ появляются из-за того, что Западу не нравится такое положение дел.