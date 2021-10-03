Четыре человека погибли при вооруженном нападении в афганском городе Джелалабад

Четыре человека, в том числе местный журналист, стали жертвами вооруженной атаки в городе Джелалабад, афганской провинции Нангархар, передает агентство The Khaama Press.

Со слов очевидцев, боевики подъехали на такси и открыли огонь по людям, находившимся в машине. Среди убитых двое представителей радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Стрельба также унесла жизни журналиста и его сына.

Жители Джелалабада возлагают ответственность за вооруженное нападение на группировку «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Местные власти на данный момент не комментировали произошедшее.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации