Взрыв прогремел возле одной из мечетей Кабула во время траурной церемонии

Мощный взрыв прогремел недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана. Там проходит церемония прощания с матерью представителя запрещенного в России движения «Талибан»1.

Перестрелка произошла в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула. По предварительным данным, конфликт произошел между талибами и боевиками группировки «Исламское государство1 в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

В результате происшествия погибли мирные жители. Число жертв пока не сообщается. Сотрудники службы безопасности «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) задержали трех подозреваемых в совершении взрыва.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации