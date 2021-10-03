Проценко заявил, что развитие ситуации с COVID-19 не поддается прогнозам специалистов

Главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко указал на непредсказуемое поведение коронавируса.

Главврач крупнейшей в России антикоронавирусной больницы призвал не увлекаться прогнозированием ситуации с COVID-19. Обстановка, связанная с коронавирусной инфекцией, зачастую не поддается долгосрочному анализу.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — подчеркнул врач в эфире телеканала «Россия-1».

Всего в России зарегистрировано около 650 тысяч активных случаев заболевания коронавирусом. Полную вакцинацию прошли свыше 40 миллионов россиян. Более 90 миллионов получили хотя бы одну дозу вакцины. Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги» или в поликлиниках страны.