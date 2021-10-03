Путин проведет встречи с главами председательствующих в Госдуме партий

Президент России Владимир Путин встретится с председателями парламентских партий.

Глава государства начнет серию встреч с лидерами думских партий на следующей неделе, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По итогам прошедших в России выборов в Госдуму VIII созыва прошли пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Еще три политсилы — «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста» — будут представлены в парламенте одномандатниками.