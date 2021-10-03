Вакцинированные от COVID-19 теннисисты смогут принять участие в Australian Open

Участников Открытого чемпионата Австралии по теннису могут обязать вакцинироваться от коронавируса.

Организаторы Australian Open не исключают, что в 2022 году к участию в турнире «Большого шлема» будут допущены исключительно вакцинированные от COVID-19 теннисисты. Соответствующую информацию представили журналисты The Age.

Планируется, что вакцинация от коронавируса станет обязательным условием для участия в других крупных турнирах на территории Австралии, в том числе Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования в Мельбурне начнутся 17 января. Недавно СМИ сообщали, что в Женской теннисной ассоциации (WTA) от COVID-19 привиты 60% игроков, а в ATP от коронавируса вакцинирована половина спортсменов.