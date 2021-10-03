Екатеринбуржец предстанет перед судом за изнасилование и убийство 11-летней девочки

Правоохранители передали в свердловский областной суд дело 40-летнего жителя Екатеринбурга, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы из Асбеста.

По версии следствия, девочка ушла из дома на прогулку в ноябре 2020 года, но не вернулась в положенное время. Ее родители обратились за помощью к полицейским. Правоохранители вместе с волонтерами искали ребенка в течение трех дней и вскоре нашли школьницу мертвой. На ее теле криминалисты обнаружили следы удушения и изнасилования.

Правоохранители вскоре задержали сотрудника ритуального агентства, который сознался в убийстве. Он рассказал, что уговорил девочку пойти к нему домой, где надругался над жертвой.

Следователи возбудили по факту трагедии уголовное дело по ряду статей УК РФ. Мужчина ранее был судим за тяжкие преступления. Родные погибшей намерены требовать для злоумышленника самого сурового наказания.