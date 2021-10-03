Министр просвещения России Кравцов исключил возможность закрытия школ из-за коронавируса

Локдауна в системе образования России из-за коронавируса не будет. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Руководитель ведомства рассказал, что сейчас на территории страны менее 0,1% школ находятся на карантине. По его словам, закрытие образовательных учреждений не планируется. Это может произойти только в случае крайней необходимости.

«Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — заключил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил руководству школ сократить число контрольных и проверочных работ. Ответственными были назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов.