Пожар в центре Волгограда привел к гибели матери и сына

Мать и сын погибли при пожаре в Центральном районе Волгограда. По данному факту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Согласно данным регионального СК, возгорание началось минувшей ночью в квартире на улице Глазкова. Первыми дым почувствовали соседи, которые и вызвали сотрудников МЧС.

После ликвидации огня пожарные обнаружили тела 57-летнего мужчины и его 78-летней матери. Трупы отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно установлено, что волгоградцы скончались из-за отравления продуктами горения.

Сейчас на месте работают специалисты и сотрудники правоохранительных органов. По факту возгорания проведут проверку, которая поможет установить причины и обстоятельства пожара.