Действующий глава Тбилиси Каладзе планировал победить в первом туре выборов мэра

Мэр Тбилиси Каха Каладзе надеялся одержать победу в выборах главы грузинской столицы еще в первом туре.

Действующий градоначальник сообщил, что планировал выиграть выборы мэра в первом туре. Он также выразил уверенность, что готов побороться за руководящий пост во второй раз.

Второй тур выборов мэра Тбилиси был анонсирован Центризбиркомом Грузии после проверки более половины бюллетеней и состоится через две недели. Ни Каладзе, ни его главный соперник, председатель Единого национального движения Ника Мелия, не набрали необходимые для победы 50% голосов.