Гонщик Артем Лагута выиграл чемпионат мира по спидвею

Россиянин Артем Лагута триумфально закончил сезон чемпионата мира по спидвею, став победителем соревнований.

Артем Лагута набрал 192 очка в итоговом зачете чемпионата мира по спидвею, последний этап которого прошел накануне в городе Торунь. На соревнованиях в Польше россиянин занял четвертое место. Этот результат позволил Лагуте сохранить лидерство в итоговом зачете.

Впервые в истории чемпионатов мира по спидвею, которые проводятся с 1936 года, мотогонщик из России стал победителем турнира. Бронзовую медаль завоевал еще один спортсмен из РФ Эмиль Сайфутдинов. Второе место занял польский мотогонщик Бартош Змарзлик, который набрал всего на три очка меньше, чем Лагута.