Аналитик ИАЦ «Альпари» Бодрова прогнозирует рост цен на огурцы и помидоры

Рост цен на помидоры и огурцы начал наблюдаться с первой недели сентября. До конца года эти овощи будут еще больше прибавлять в цене, заявила аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Также отмечается, что из-за похолодания российские аграрии раньше включили отопление в теплицах, что привело к дополнительным издержкам, которые производители закладывают в цены на овощи и фрукты.

«В этом году не было сезонного спада цен на овощи и фрукты — розничные продавцы шли за сетями и не снижали стоимость. К концу года стоимость огурцов и помидоров вырастет», - отметила в собеседница издания «МК».

Ранее Россельхознадзор обнаружил вирус коричневой морщинистости в помидорах из Турции. Ограничение или остановка поставок томатов из страны также негативно отразится на ценах овощей на прилавках России.