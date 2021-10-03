Французский бизнесмен и политик Бернар Тапи умер в 78 лет

Известный во Франции предприниматель и политический деятель Бернар Тапи скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщили его родственники.

Причиной ухода из жизни Тапи стало тяжелое онкологическое заболевание — рак желудка, с которым бизнесмен боролся с 2017 года. Он умер в окружении своей жены, детей, внуков и брата. По словам семьи, политик хотел, чтобы его похоронили в Марселе.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что преклоняется перед памятью о Бернаре Тапи. По его словам, он всегда преданно относился к тому, что делал. Бизнесмен был «фигурой, которая невероятно сильно повлияла на французское общество», заявил лидер французской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.

Бернар Тапи в 1992 году вступил в должность министра по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. С 1986 по 1994 год он являлся президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель», а с 1990 по 1993 год владел компанией Adidas.