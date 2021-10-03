Владимир Зеленский заявил, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию

Поездка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину стала неожиданностью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Саакашвили прибыл в страну 1 октября. Он совершил визит накануне выборов в местные органы власти. Ему уже предъявили обвинения в незаконном пересечении государственной границы.

Владимир Зеленский заявил, что не знал о планах Саакашвили посетить Грузию. По словам главы государства, это стало для него неожиданностью. Украинский лидер добавил, что решение политика его удивило.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев будет заниматься возвращением Михаила Саакашвили на Украину. По его словам, в процесс будут вовлечены министерства иностранных дел и премьер-министры обеих стран.