Самолет авиакомпании S7 Airlines вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону

Самолет, направлявшийся из Москвы в Крым, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технической неисправности левого двигателя, сообщил источник «Интерфакса».

На борту воздушного лайнера находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Аварийная посадка прошла успешно. В настоящее время готовится вылет резервного лайнера.

Еще одна вынужденная посадка самолета произошла сегодня в Казани. Самолет рейсом Петербург — Ош экстренно приземлился из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, передавал ФАН.