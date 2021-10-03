Зеленский: Киев будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении Киева заняться возвращением бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

Накануне советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что президент держит под контролем ситуацию с задержанием в Тбилиси имеющего украинское гражданство Саакашвили. Сам украинский лидер пообещал, что Киев займется возвращением бывшего президента Грузии на Украину.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября по возвращении в страну после восьми лет эмиграции. О своем возвращении бывший президент сообщил в социальных сетях.