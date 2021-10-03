Василий Казарцев рекомендован в списки ФИФА в качестве видеоарбитра

Судья Василий Казарцев из Санкт-Петербурга рекомендован Международной федерации футбола (ФИФА) в списки видеоарбитров.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что бюро исполнительного комитета утвердило список арбитров, рекомендованных судейским комитетом в ФИФА. Он формируется ежегодно на основе рекомендаций стран-членов организации.

По сравнению с 2020 годом в списке произошел ряд изменений. Так, в перечень рекомендованных РФС арбитров вместо Сергея Лапочкина попал Евгений Кукуляк. Также судейский комитет рекомендовал ФИФА присвоить категорию Василию Казарцеву. Петербургский арбитр стал лучшим на VAR в прошлом сезоне чемпионата России по футболу.

Накануне Казарцев работал на матче РПЛ между столичным ЦСКА «Краснодаром». В добавленное время произошел спорный эпизод с возможной игрой рукой Игоря Дивеева. Бригада VAR рассмотрела момент, посчитав, что защитник ЦСКА не нарушал правила.