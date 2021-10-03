Владимир Зеленский не считает Разумкова членом партии «Слуга народа»

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков ведет собственную политическую жизнь. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что спикер парламента перестал быть членом партии «Слуга народа». По словам Зеленского, сейчас Разумков сейчас ведет собственную политическую жизнь.

Украинский лидер добавил, что председатель Верховной рады полгода назад выдавал подписные листы для объявления импичмента президенту.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Устенко рассказал, что фракция «Слуга народа» собрала необходимые подписи за рассмотрение вопроса об отставке Разумкова. По словам политика, собрано более 150 подписей.