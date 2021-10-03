Следователи установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в Гае

В деле об убийстве трех студенток в городе Гае появился подозреваемый. Следователи считают, что жестокую расправу над девушками совершил 29-летний житель Оренбургской области.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. За какие именно преступления он получал тюремные сроки не сообщается.

Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения вероятного убийцы, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения. Также проводится комплекс необходимых экспертиз. Известно, что в рамках расследования данного уголовного дело следователи допросили более 100 человек, передавал ФАН.