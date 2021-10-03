«Селтик» заинтересован в приглашении Шевченко

Шотландский «Селтик» может заключить контракт с украинским тренером Андреем Шевченко.

Андрей Шевченко в ближайшее время может сменить Анге Постекоглу на посту главного тренера «Селтика». Об этом сообщили журналисты британского таблоида The Sun. Источник утверждает, что руководство «Селтика» недовольно результатами команды на старте сезона. «Селтик» потерпел два поражения в матчах Лиги Европы. В чемпионате Шотландии клуб из Глазго провел шесть игр, набрав десять очков. На данный момент «Селтик» располагается на шестом месте в турнирной таблице первенства.

Шевченко находится без работы после того, как покинул пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала Евро-2020, в котором с разгромным счетом 0:4 уступила Англии. Победителем турнира стала сборная Италии.