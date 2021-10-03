Стоимость газа на украинской бирже установила новый рекорд

Биржевая стоимость природного газа на Украине достигла нового максимума. Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).

В последний день торгов на этой неделе тысяча кубометров голубого топлива продавалась за 1447 долларов. Средневзвешенная цена газа за октябрь составляет 1076,5 доллара за тысячу «кубов». При этом в сентябре показатель составлял 695,2 доллара.

Вышеуказанные цены актуальны для промышленности и бизнеса. Граждане Украины в основном приобретают газ по годовому тарифу, согласно которому цена составляет 6,99 гривны за кубометр.

Цены на газ растут с весны из-за низких запасов в подземных газохранилищах после холодной зимы. В начале лета стоимость газа составляла около 300 долларов за тысячу кубометров. Однако, чем ближе отопительный сезон, тем топливо дороже. На этой неделе котировки газа в Европе достигли впервые в истории 1200 долларов за тысячу «кубов».