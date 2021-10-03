Владимир Путин обратился к немецким властям по случаю Дня германского единства

Развитие российско-немецкого сотрудничества отвечало бы интересам народов обеих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратился к немецким властям по случаю Дня германского единства. Лидер России направил поздравительную телеграмму канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Взаимодействие Москвы и Берлина по международным вопросам и продвижение партнерства по различным направлениям отвечает интересам обеих сторон выразил уверенность Владимир Путин.