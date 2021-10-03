Экономист Марголин указал на недостаток финансовой реформы Кудрина

Счетная палата РФ (СП РФ) инициирует реформу, которая приведет к децентрализации бюджетной системы, то есть сделает регионы более самостоятельными в финансовом отношении и, соответственно, принятии решений. Об этом порталу URA.RU сообщил источник, близкий к ведомству.
Сделать это глава СП РФ Алексей Кудрин планируют за счет увеличения объема дотаций или, иначе говоря, безвозмездного поступления денег из федерального бюджета на экстренные и незапланированные расходы субъектов.
Необходимость в смене принципа перераспределения бюджетных средств назрела на фоне растущего разрыва финансовой обеспеченности российских регионов. Так, из 85 субъектов самодостаточными на сегодняшний день можно считать чуть более 10 территорий.
В их числе столица и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
«Разница в бюджетной обеспеченности 10 самых богатых и 10 самых бедных регионов огромна. Доноры могут направлять деньги на развитие, бедные ждут помощи из Центра, чтобы исполнить хотя бы свои первоочередные обязательства. Отсюда — дефициты и огромные долги», – пояснил анонимный источник.
Заслуженный экономист РФ, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в разговоре с «Политикой Сегодня» отметил, что регионы уже давно жалуются большое количество обязательств и отсутствие доходной базы для их исполнения.
Но чтобы решить эту проблему одной реформы межбюджетных отношений мало, правительству стоит сфокусироваться на обеспечении экономического роста.
«Потому что на фоне этого экономического роста все уровни бюджетной системы: федеральной, региональной, муниципальной получают дополнительные доходы и их возможности по исполнению различных социальных мандатов, реализации инвестиционных проектов на своей территории существенно повышаются», – пояснил экономист.
Кроме того, на увеличение дотаций государству потребуются дополнительные средства. И найти их будет очень трудно, считает Марголин.
«Если вы принимаете допущение, что делите фиксированную сумму, значит, вы откуда-то взяв, этот участок оголите. То есть слово перераспределение мне не очень нравится, мне нравится слово развитие», – резюмировал эксперт.
Решение о централизации бюджетной системы было принято министерством финансов в начале 2000-х годов под руководством Алексея Кудрина.
Сообщается, что конкретные предложения по реформе Счетная палата намеревается озвучить уже этой осенью.