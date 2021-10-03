Экономист Марголин указал на недостаток финансовой реформы Кудрина

Счетная палата РФ (СП РФ) инициирует реформу, которая приведет к децентрализации бюджетной системы, то есть сделает регионы более самостоятельными в финансовом отношении и, соответственно, принятии решений. Об этом порталу URA.RU сообщил источник, близкий к ведомству.

Сделать это глава СП РФ Алексей Кудрин планируют за счет увеличения объема дотаций или, иначе говоря, безвозмездного поступления денег из федерального бюджета на экстренные и незапланированные расходы субъектов.

Необходимость в смене принципа перераспределения бюджетных средств назрела на фоне растущего разрыва финансовой обеспеченности российских регионов. Так, из 85 субъектов самодостаточными на сегодняшний день можно считать чуть более 10 территорий.

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В их числе столица и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

«Разница в бюджетной обеспеченности 10 самых богатых и 10 самых бедных регионов огромна. Доноры могут направлять деньги на развитие, бедные ждут помощи из Центра, чтобы исполнить хотя бы свои первоочередные обязательства. Отсюда — дефициты и огромные долги», – пояснил анонимный источник.

Заслуженный экономист РФ, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в разговоре с «Политикой Сегодня» отметил, что регионы уже давно жалуются большое количество обязательств и отсутствие доходной базы для их исполнения.

ranepa.ru / Пресс-служба РАНХиГС

Но чтобы решить эту проблему одной реформы межбюджетных отношений мало, правительству стоит сфокусироваться на обеспечении экономического роста.

«Потому что на фоне этого экономического роста все уровни бюджетной системы: федеральной, региональной, муниципальной получают дополнительные доходы и их возможности по исполнению различных социальных мандатов, реализации инвестиционных проектов на своей территории существенно повышаются», – пояснил экономист.

Кроме того, на увеличение дотаций государству потребуются дополнительные средства. И найти их будет очень трудно, считает Марголин.

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«Если вы принимаете допущение, что делите фиксированную сумму, значит, вы откуда-то взяв, этот участок оголите. То есть слово перераспределение мне не очень нравится, мне нравится слово развитие», – резюмировал эксперт.

Решение о централизации бюджетной системы было принято министерством финансов в начале 2000-х годов под руководством Алексея Кудрина.

Сообщается, что конкретные предложения по реформе Счетная палата намеревается озвучить уже этой осенью.