Правительство РФ намерено вернуться к докризисным показателям расходов на оборону страны

Проект федерального бюджета на 2022 год, утвержденный правительством России, предусматривает превышение расходов на оборону уровня затрат на экономику.

Данные свидетельствуют о возвращении к докризисным значениям, после увеличения расходов на субсидии бизнесу в период пандемии, пишет РБК.

«Расходы федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2022 году вновь будут выше, чем по разделу "Национальная экономика", после двух лет перевеса гражданского направления» , — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022–2024 годы.

Кабмин внес проект бюджета на предстоящую трехлетку на рассмотрение в Госдуму 30 сентября.