Сотрудники ОМОН изъяли свыше 200 тыс. боеприпасов с начала 2021 года

Бойцы ОМОН Росгвардии в ходе спецоперации обнаружили больше 200 тыс. боеприпасов. Также они обезвредили сотни взрывоопасных предметов.

По данным пресс-службы Росгвардии, с начала текущего года сотрудники ОМОН передали в органы внутренних дел больше семи тысяч подозреваемых в совершении различных преступлений. Также изъятию подлежали более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 200 тыс. боеприпасов и порядка 1,5 тыс. кг взрывчатых веществ.

Сотрудники инженерно-технический подразделений обезвредили сотни взрывоопасных предметов, среди них боеприпасы времен ВОВ. Как отмечают в ведомстве, за проявленные мужество и героизм 31 сотрудник ОМОН получил звание Герой России.

Ранее сотрудники Росгвардии Архангельской области раскрыли деятельность преступной группы, которая вовлекала девушек в занятия проституцией. Перед судом предстанут четыре человека.