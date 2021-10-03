Власти КНДР: заседание Совбеза ООН по северокорейским ракетам нарушает суверенитет страны

Официальный Пхеньян осудил заседание Совбеза ООН по северокорейским ракетам. Об этом сообщают журналисты местных изданий.

Согласно информации Центрального телеграфного агентства Кореи, действия СБ международного объединения нарушают суверенитет республики. Запуск ракет был осуществлен лишь с целью самообороны, утверждают власти КНДР.

Заседание Совбеза ООН является проявлением двойных стандартов, уточняется в сообщении ЦТАК.

Ранее стало известно об испытаниях зенитной ракеты, проведенной КНДР. Устройство предназначено для поражения воздушных объектов, рассказали в северокорейских СМИ.

По сведениям изданий, таким образом власти страны хотели подтвердить надежность и практичность пусковых установок.