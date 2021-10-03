В Италии стартовало голосование на частичных административных выборах

Частичные административные выборы начались в Италии. Избирательные участки открылись в 8:00 по московскому времени.

Правом голоса обладают более 12 миллионов граждан. Населению предстоит переизбрать мэров и членов коммунальных советов 1192 городов и селений. Кроме того, проходят выборы президента и регионального совета южноитальянской области Калабрия, а также голосование по двум округам в Палату депутатов национального парламента в Риме и Сиене. Политические наблюдатели уделяют значительное внимание выборам в крупных городах.

Избирательные участки для открылись 8:00 по московскому времени. Граждане могут отдать свой голос в течение полутора дней.