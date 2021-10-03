«Грузинская мечта» лидирует на местных выборах после подсчета голосов с 38,63% участков

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на местных выборах по пропорциональным спискам набирает 48,56% голосов, сообщает ЦИК после подсчета голосов с 38,63% участков.

Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД) Грузии пока получило 31,23% голосов. Третье место с результатом 6,87% поданных за нее бюллетеней занимает партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию»

На выборах мэра Тбилиси после обработки данных с 41,61% участков побеждает набирающий 45,5% голосов действующий градоначальник Каха Каладзе. Председатель ЕНД Ники Мелии набирает 34,13% голосов. Гахария с 8,97% голосов занимает третье место.

Если после подсчета бюллетеней со всех участков 50% голосов не наберет ни один из кандидатов, в городе проведут второй тур выборов. В нем будут участвовать только два основных кандидата.