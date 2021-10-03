Трамп попросил суд штата Флорида обязать Twitter разблокировать его аккаунт

Экс-президент США Дональд Трамп призвал федеральный суд штата Флорида обязать Twitter разблокировать его аккаунт.

При этом он просит не дожидаться окончания рассмотрения его иска к соцсетям. По словам адвокатов Трампа, его аккаунт был заблокирован за поддержку насилия после нападения на Капитолий. В то же время Twitter не стал блокировать учетную запись захватившего власть в Афганистане движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), передает CNN.

Ранее Трамп определил условие для отказа от участия в президентской гонке в 2024 году. Бывший президент США может отказаться от участия в выборах только из-за проблем со здоровьем.

Трамп не очень любит отвечать на вопросы о его планах на выборы в 2024 году. Он всегда старается уйти от ответа или говорит, что не может сделать официальное заявление, но делает неоднозначные намеки.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации