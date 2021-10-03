Базилевский начал исполнение обязанностей сенатора Совфеда от Хабаровского края

Андрей Базилевский официально вступил в должность сенатора Совета Федерации от Хабаровского края. Информация об этом появилась на сайте верхней палаты парламента России.

Политик наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти 24 сентября 2021 года. До вступления в должность Базилевский был заместителем председателя правительства Хабаровского края.

Бывший сенатор Совфеда от региона Елена Грешнякова заявила, что завершает работу в верхней палате парламента. Партия пенсионеров предложила ей должность в одной из организаций. Пост члена комитета по науке, образованию и культуре Грешнякова занимала до сентября 2021 года.

Избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев еще до вступления должность называл Андрея Базилевского одним из главных кандидатов в Совфед. Позднее глава региона стал акцентировать внимание именно на нем.