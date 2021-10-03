Зеленский оценил эффективность «наглой» политики Украины на международной арене

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с депутатами президентской фракции «Слуга народа» сообщил, что мировая политика Украины является «наглой».

Зеленский подчеркнул, что такая «наглая» мировая политика Украины помогает Киеву совершать большие шаги в сфере международного партнерства. Соответствующей информацией в субботу поделился сайт украинского лидера.

По мнению Зеленского, его офис и МИД страны проделали большую работу для субъектности Украины в рамках транснациональной арены. Украинский лидер отметил, что этот факт является самой главной победой текущего года. Однако, по его мнению, этого мало.

Глава государства сообщил, что считает Украину «мощной». По его словам, украинским политикам необходимо показывать большую решительность. Это нужно, чтобы добиваться собственных задач, подытожил Зеленский.