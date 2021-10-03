Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с 45,5% голосов

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе в данный момент является лидером в голосовании за главу города. Он заручился поддержкой 45,5% избирателей.

Оппозиционер Ника Мелия набрал 34,13% голосов. Соответствующая информация содержится в сведениях, которые Центризбирком Грузии опубликовал 3 октября в результате проверки бюллетеней с 41,61% избирательных участков.

По информации Центральной избирательной комиссии, третью строчку занимает бывший премьер Грузии Георгий Гахария. Ему свои голоса отдали 8,97% избирателей. Если ни один человек из списка кандидатов не наберет больше 50% голосов после проверки бюллетеней со всех избирательных участков, то в Тбилиси начнут второй тур голосования, в котором примут участие два основных кандидата.

При этом правительственная фракция в Грузии является лидером на местном голосовании. Она набрала 48,56% голосов. За партию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проголосовали 31,23% избирателей.