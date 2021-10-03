Telegraph: Великобритания сократит количество государств в красном списке до девяти

Правительство Великобритании собирается сократить число стран в красном списке, по прилете из которых нужно провести десять дней на карантине в специализированных отелях.

По информации газеты The Sunday Telegraph, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже в течение ближайших дней должен объявить о том, что из перечня 54 стран, находящихся в списке, в нем останутся лишь девять.

В материале сказано, что из стоп-листа уберут важные для жителей Великобритании туристические направления. Речь идет о Бразилии, Мексике и Южной Африке. Полностью вакцинированным от коронавирусной инфекции британцам после возвращения из этих стран не нужно будет платить за содержание в специальных гостиницах и вообще самоизолироваться. Однако жителям этих стран все равно придется провести десять дней на самоизоляции после прилета в Великобританию.