Welt: Евросоюз планирует создать на Украине военную учебную операцию

Евросоюз изучает возможность проведения на территории Украины военной учебной операции ЕС. Соответствующей информацией поделилось издание Welt am Sonntag.

Газета опубликовала материал, ссылаясь на внутренний документ внешнеполитического ведомства Европы, который попал к ней в распоряжение. Операция, проведение которой рассматривается, получила название военно-консультативной и учебной миссии ЕС на Украине (EUATM).

По информации Welt am Sonntag, внешнеполитическое ведомство Европы считает, что такая операция стала бы «символом солидарности» с Киевом из-за якобы места «военной активности» России около украинской границы, а также в свете ситуации с Крымом.

В документе перечислены и другие методы Евросоюза для увеличения военного потенциала армии Украины. Издание утверждает, что речь идет о расширении консультативной операции ЕС по изменению сектора гражданской безопасности Киева. Эта миссия существует в период с 2014 года.