США планируют разместить 27 истребителей F-35A на военной базе в Великобритании

Армия США намерена разместить истребители F-35А в Европе зимой 2021 года. Об этом заявил подполковник ВВС США, командир 495-й эскадрильи Йен Маклафлин.

Военноначальник отметил, что было проделано много работы для размещения самолетов в Европе. Истребители пятого поколения будут находится на авиабазе Лейкенхит в Великобритании, ими оснастят эскадрилью под названием «Валькирия». Об этом информирует издание The Drive.

Всего планируется разместить 27 истребителей F-35A Lightning II. Отмечается, что эта эскадрилья боевых самолетов F-35A станет первой для ВВС США, которая располагается за границей страны.

Ранее командующий европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс заявлял о планах получить 450 истребителей F-35 для 12 военных баз альянса. Предполагалось, что истребители смогут разместить на британских базах Мархам и Лейкенхит.