Правила работы для НКО-иноагентов стали жестче в России

Новый закон, регулирующий отчетную деятельность иностранных НКО, вступил в силу в России.

Согласно новым правилам, НКО-иноагенты и их филиалы должны ежегодно предоставлять отчеты о работе и доходах в Минюст. Их филиалам также запрещено регистрироваться в жилых помещениях. Соответствующие изменения внесены в закон «О некоммерческих организациях».

Источники дохода и их планируемое распределение в дальнейшем должны будет войти в отчеты структурных подразделений НКО-иноагентов. При продолжении своей деятельности после решения о ее запрете, организация будет ликвидироваться по решению суда по иску Минюста России.