Сенатор Пушков удивился неадекватному письму Саакашвили из тюрьмы

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что письмо задержанного экс-главы Грузии Михаила Саакашвили может быть интересно для психиатров.

По словам Пушкова, утверждения Саакашвили о том, что сейчас в Грузии правит «пророссийская власть» интересны для специалистов в этой сфере. С политической точки зрения, утверждает сенатор, это полный бред. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Странное письмо не вполне адекватного человека», — отметил Пушков.

Он вспомнил также, как работал с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ. Российский сенатор заявил, что эти люди не успокоятся, пока не начнут войну с Москвой.

Ранее в своем письме бывший президент Грузии призвал всех идти на местные выборы. Он отметил, что от активности оппозиции будет зависеть международная поддержка движения в Грузии. Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси.