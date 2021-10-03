Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Сенатор Пушков удивился неадекватному письму Саакашвили из тюрьмы

Сенатор Пушков удивился неадекватному письму Саакашвили из тюрьмы

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что письмо задержанного экс-главы Грузии Михаила Саакашвили может быть интересно для психиатров.

По словам Пушкова, утверждения Саакашвили о том, что сейчас в Грузии правит «пророссийская власть» интересны для специалистов в этой сфере. С политической точки зрения, утверждает сенатор, это полный бред. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Странное письмо не вполне адекватного человека», — отметил Пушков.

Он вспомнил также, как работал с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ. Российский сенатор заявил, что эти люди не успокоятся, пока не начнут войну с Москвой.

Ранее в своем письме бывший президент Грузии призвал всех идти на местные выборы. Он отметил, что от активности оппозиции будет зависеть международная поддержка движения в Грузии. Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси.