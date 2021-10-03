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Сбербанк определил город, где больше всего телефонных мошенников

Сбербанк определил город, где больше всего телефонных мошенников

Украинский город Днепр можно назвать «столицей» телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Представитель «Сбера» в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube заявил, что число колл-центров в городе в конце года достигло огромного количества. Эксперты банка насчитали их около тысячи, подчеркнул он.

Кузнецов отметил, что сейчас в Днепре работают около 150 мошеннических колл-центров, которые якобы совершают звонки от имени сотрудников полиции. Ранее они предпочитали представляться службой безопасности банка.

«Сбер» ежедневно фиксирует несколько тысяч мошеннических звонков. В особо активные дни их количество достигает десяти тысяч. Около половины россиян не отвечают на звонки. Мошенникам удается убедить собеседника и перевести деньги в 1% случаев, заявил зампред правления Сбербанка.