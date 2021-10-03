Сбербанк определил город, где больше всего телефонных мошенников

Украинский город Днепр можно назвать «столицей» телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Представитель «Сбера» в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube заявил, что число колл-центров в городе в конце года достигло огромного количества. Эксперты банка насчитали их около тысячи, подчеркнул он.

Кузнецов отметил, что сейчас в Днепре работают около 150 мошеннических колл-центров, которые якобы совершают звонки от имени сотрудников полиции. Ранее они предпочитали представляться службой безопасности банка.

«Сбер» ежедневно фиксирует несколько тысяч мошеннических звонков. В особо активные дни их количество достигает десяти тысяч. Около половины россиян не отвечают на звонки. Мошенникам удается убедить собеседника и перевести деньги в 1% случаев, заявил зампред правления Сбербанка.