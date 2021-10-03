Фракция «Слуга народа» начнет процедуру отзыва спикера Рады Разумкова 4 октября

Депутаты фракции «Слуга народа» 4 октября начнут отзыв спикера украинской Рады Дмитрия Разумкова с занимаемого поста.

Решения об отзыве Разумкова было принято 2 октября во время выездного заседания фракции в городе Трускавец. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук. По ее словам, решение приняли после проведения голосования между депутатами фракции.

Для подтверждения отставки Разумкова за решение должно проголосовать большинство парламентариев Рады. Речь идет о не менее 226 депутатах.

Недавно Палийчук заявила, что стартовал сбор подписей для отставки Разумкова. Вечером 2 октября в «Слуге народа» сообщили, что собрано 150 подписей, которые нужны для рассмотрения этого вопроса в Верховной раде.