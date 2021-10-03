В Хабаровском крае пострадали 12 человек в результате ДТП с автобусом

Двенадцать человек, по предварительной информации, получили травмы во время аварии с автобусом в Хабаровском крае. Информацией об этом поделился пресс-центр регионального УГИБДД.

Представитель ведомства сообщил, что в результате аварии к медикам за помощью обратились 12 человек. По его словам, всех пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу в селе Троицкое. Эти данные передал собеседник ТАСС.

В результате аварии погибших нет. Водитель автобус, в салоне которого находились 30 человек, передвигался по трассе от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре и, по предварительным данным УГИБДД, не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет. После этого автобус опрокинулся.