Бывший министр экономики Украины Суслов предупредил Киев о неизбежном зимнем кризисе

Неизбежный кризис ждет Украину зимой из-за нехватки голубого топлива для отопления после уменьшения объемов транспортировки ресурса в страны Европы.

Соответствующее заявление сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов во время эфира на одном из местных телеканалов. На шоу, которое было посвящено проблеме газоснабжения Украины, экономист Алексей Кущ сообщил, что из-за уменьшения транспортировки газа сокращается и возможность отбора топлива из трубопровода. В итоге страну ждет энергетический кризис.

Суслов согласился с этим прогнозом и заявил, что в хранилищах на западе страны содержатся 18,7 млрд кубометров энергоносителя. Эти накопления в основном отправляют на поставку в европейские страны. По словам министра, в этом вопросе существует много неоцененных аспектов. Однако Украину все равно ждет тяжелый кризис, подытожил Суслов.