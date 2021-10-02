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Игнашевич стал главным тренером калининградского клуба «Балтика»

Игнашевич стал главным тренером калининградского клуба «Балтика»

Российский специалист, бывший футболист Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера «Балтики». Новый наставник будет тренировать калининградцев до конца сезона-2022/23.

Игнашевич сменил на новом месте работы 42-летнего Евгения Калешина, который подал в отставку после поражения калининградской команды от ивановского «Текстильщика» со счетом 2:3.

Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков заявил, что громадный опыт Игнашевича будет полезен для клуба и в целом калининградского футбола. По его словам, команда рада, что такой известный специалист принял их приглашение, сообщает «Матч ТВ».

Игнашевич после завершения футбольной карьеры тренировал московский «Торпедо», который покинул в марте 2021 года.