Игнашевич стал главным тренером калининградского клуба «Балтика»

Российский специалист, бывший футболист Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера «Балтики». Новый наставник будет тренировать калининградцев до конца сезона-2022/23.

Игнашевич сменил на новом месте работы 42-летнего Евгения Калешина, который подал в отставку после поражения калининградской команды от ивановского «Текстильщика» со счетом 2:3.

Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков заявил, что громадный опыт Игнашевича будет полезен для клуба и в целом калининградского футбола. По его словам, команда рада, что такой известный специалист принял их приглашение, сообщает «Матч ТВ».

Игнашевич после завершения футбольной карьеры тренировал московский «Торпедо», который покинул в марте 2021 года.